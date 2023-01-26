Çanakkale'de yılın ilk tanıtım ve geliştirme kurulu toplantısı yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde, Çanakkale'nin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyon sağlamak amacıyla oluşturulan "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu"nun yılın ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Bozcaada Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Turizm Operasyon ve Geliştirme Ajansı Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir, turizm sektörünün temsilcileri ile il tanıtım ve geliştirme kurulu üyeleri katıldı.

Çanakkale'nin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılında Çanakkale ve il dışında yapılan festival ve etkinliklerin sonuçları ile 2023 yılında Çanakkale ve il dışında yapılacak festival ve etkinliklerin planlamasına yönelik yapılan çalışmalar ve İstanbul’da düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMİTT) yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali İlhami Aktaş, kentin kültürel mirasının, tarihi değerlerinin ve doğal güzelliklerinin ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasında emeği geçen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı katılımcıların karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmalarının ardından sonra erdi.

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