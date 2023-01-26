Lapseki'de vatandaşlara lokma ikram edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram edildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, tüm ilçe halkının kandilini kutladı.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ile birlikte belediye hizmet binası önünde geleneksel lokma ikramından bulunduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Temennim, milletçe birbirimize olan muhabbetimizin, yardımlaşma, dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde yaşanacağına inandığımız bu günlerin, huzur ve afiyetimizi daha da güçlendirmesidir. Rabbim bu bereketli gün ve geceyi hepimize mübarek kılsın. Bu mübarek gecenin başta salgın hastalık olmak üzere dertlere derman, hastalara şifa ve tüm insanlığa barış huzur getirmesini diliyorum. Üç aylara ulaşmanın sevinci, mutluluğu ile mübarek kandilini kutlar, Lapsekili hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

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