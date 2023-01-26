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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki'de vatandaşlara lokma ikram edildi

AA

Lapseki'de vatandaşlara lokma ikram edildi

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram edildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, tüm ilçe halkının kandilini kutladı.

AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ile birlikte belediye hizmet binası önünde geleneksel lokma ikramından bulunduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Temennim, milletçe birbirimize olan muhabbetimizin, yardımlaşma, dayanışma hissiyatımızın en güzel şekilde yaşanacağına inandığımız bu günlerin, huzur ve afiyetimizi daha da güçlendirmesidir. Rabbim bu bereketli gün ve geceyi hepimize mübarek kılsın. Bu mübarek gecenin başta salgın hastalık olmak üzere dertlere derman, hastalara şifa ve tüm insanlığa barış huzur getirmesini diliyorum. Üç aylara ulaşmanın sevinci, mutluluğu ile mübarek kandilini kutlar, Lapsekili hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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