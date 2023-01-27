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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan 1031 acemi er yemin etti

AA

Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan 1031 acemi er yemin etti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimleri tamamlanan 1031 acemi er için yemin töreni düzenlendi.

Merkezde eğitim alan 2002-4 tertip 2. grup acemi erler için birlik sahasında eğitim alanında tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 1031 acemi er yemin etti.

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, Anafartalar Zaferi'nin komutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıktığı, Çanakkale destanının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı yer olduğunu söyledi.

Çanakkale ruhunun doğduğu bu toprakların şanlı ecdadın kanlarıyla sulanmış şehitler diyarına olduğunu ifade eden Yetiş, şöyle konuştu:

"Vatan için, bayrak için, millet için hiç tereddüt etmeden hücum eden, can veren, vücudunu siper eden aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimize binlerce kez selam olsun. İç ve dış mihrakların desteklediği hain terör örgütleriyle yurt içinde serhat boylarında ve şu anda yurt dışındaki Cerablus'ta, Afrin'de ve Eren Abluka Operasyonları'nda çarpışan ve destan yazan kahramanlarımıza selam olsun. Tarihin en büyük bağımsızlık destanını yazan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının ruhları şad olsun."

Yemin eden erlere seslenen Yetiş, "Sevk edildiğiniz ve görev yapacağınız birliklerde şartlar ne olursa olsun bu kutsal vatan görevini yerine getirirken Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Sakarya'daki ecdadımızın ve hain terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele etmiş gazi ve şehitlerimizin ve şu anda yurt dışında kahramanca mücadeleye devam eden silah arkadaşlarımızın şanlı yakışır bir şekilde davranış sergileyeceğinden hiç kimsenin kuşkusu yoktur." ifadesini kullandı.

Daha sonra jandarma marşı okundu, resmi geçit töreni düzenlendi, birliği ilk katılan askerler ile yapılan eğitimlerde başarılı olanlara ödülleri verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komuntalığı da tören sonunda gösteri yaptı.

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