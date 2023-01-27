Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,00 MTS Arpa (beyaz) Kg 8,00 MTS Buğday (yemlik) Kg 6,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 61,29 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 300,00 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 99,00 MTS İnek sütü Litre 10,14 MTS Koyun sütü Litre 17,00 MTS Keçi sütü Litre 1,25 MTS Zeytin (yağlık) Kg 11,75 MTS Domates Kg 2,00 MTS Biber Kg 12,36 MTS Havuç Kg 3,50 MTS Karnabahar Kg 12,00 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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