Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (lira)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Arpa (beyaz)
|Kg
|8,00
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|61,29
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|300,00
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|99,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,14
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|17,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|1,25
|MTS
|Zeytin (yağlık)
|Kg
|11,75
|MTS
|Domates
|Kg
|2,00
|MTS
|Biber
|Kg
|12,36
|MTS
|Havuç
|Kg
|3,50
|MTS
|Karnabahar
|Kg
|12,00
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış