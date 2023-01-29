Çanakkale'de eşini av tüfeğiyle öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos 2022 tarihinde Ezine'de işlenen cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı.

Eşi Ayşe Korur'un öldürmesinin ardından kaçan ve İzmir'in Dikili ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanan Gencay Korur hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamedeki ifadesinde, eşinin yanına barışmak için gittiğini öne süren Gencay Korur, karısı ile bazı sorunları bulunduğunu belirtti.

Kayınvalidesinin Ezine'deki evine hem aralarının açık hem de ailesinin kalabalık olması nedeniyle tüfekle gittiğini beyan eden Korur, "Tüfeği kayınvalidemin bahçesindeki hurda aracın içine bıraktım. Olay yeri olan kayınvalidemin evine gittiğimde, eşimi dışarıda tek başına otururken gördüm. Saklandığım için beni görmedi. Saklandığım yerde eşimin telefonunu dinlemeye başladım. Eşimin bir erkekle konuştuğundan şüphelendim. Tüfeği sakladığım yerden aldım ve eşim eve girdikten sonra pencereden içeri bakarak, bir el ateş ederek çekyattaki Ayşe'yi vurdum. Olay yerinden hızlıca uzaklaştım. Ardından İzmir'e gitmek için yola çıktım. Daha sonrasında ise polis ekipleri İzmir'e bağlı Dikili ilçesinde beni yakaladı." ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardından sosyal medya hesaplarından "Ayşe Korur hakkın rahmetine kavuştu, ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" yazdığı hatırlatılan Gencay Korur, "Dosya içeriğindeki bütün paylaşımları ben yaptım. Eşimi öldürdüğüm için pişmanım." dedi.

- Olay

Ezince ilçesinde Gencay Korur (41), 9 Ağustos 2022'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (39) ile konuşmak için kayınvalidesinin Ezine Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur kaçmıştı.

Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamış, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Korur, Dikili'de polis ekiplerince yakalanmıştı.

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