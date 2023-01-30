Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (lira)
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|6,20
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|14,28
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,50
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|5,40
|HTS
|Pirinç (luna)
|Kg
|22,80
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|24,38
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|27,13
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|4,68
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,00
|MTS
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|60,09
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|79,61
|MTS
|Brokoli
|Kg
|5,00
|MTS
|Zeytin
|Kg
|28,57
|MTS
|Elma
|Kg
|7,18
|MTS
|Lahana
|Kg
|5,00
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|6,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,11
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|8,59
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış