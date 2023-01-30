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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (lira)Satış türü
BuğdayKg6,20HTS
Buğday (aşurelik)Kg14,28HTS
Buğday (kırık)Kg2,50HTS
Pirinç kepeğiKg5,40HTS
Pirinç (luna)Kg22,80HTS
Pirinç (Osmancık)Kg24,38HTS
Pirinç (baldo)Kg27,13HTS
Pirinç (kırık)Kg4,68HTS
Arpa (yemlik)Kg5,00MTS
Mısır (yemlik)Kg5,00MTS
Zeytinyağı (ham)Kg60,09MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg79,61MTS
BrokoliKg5,00MTS
ZeytinKg28,57MTS
ElmaKg7,18MTS
LahanaKg5,00MTS
Kuru soğanKg6,00MTS
İnek sütüLitre10,11MTS
Koyun sütüLitre8,59MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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