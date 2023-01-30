Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 6,20 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Buğday Kg 6,20 HTS Buğday (aşurelik) Kg 14,28 HTS Buğday (kırık) Kg 2,50 HTS Pirinç kepeği Kg 5,40 HTS Pirinç (luna) Kg 22,80 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 24,38 HTS Pirinç (baldo) Kg 27,13 HTS Pirinç (kırık) Kg 4,68 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,00 MTS Mısır (yemlik) Kg 5,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 60,09 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 79,61 MTS Brokoli Kg 5,00 MTS Zeytin Kg 28,57 MTS Elma Kg 7,18 MTS Lahana Kg 5,00 MTS Kuru soğan Kg 6,00 MTS İnek sütü Litre 10,11 MTS Koyun sütü Litre 8,59 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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