Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliğinde 200 öğrenciye basketbol eğitimi verildi

ÇANAKKALE (AA) - Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliği ile Çanakkale ve Balıkesir'de 200 öğrenciye temel basketbol eğitimi verildi.

Geçen yıl başlanan proje kapsamında 2022 yılında Aydın ve Çanakkale'de yapılan temel basketbol eğitimleri, bu yıl Balıkesir ve Çanakkale'de devam ediyor.

Bu kapsamda, Balıkesir ve Çanakkale'de 200 öğrenciye 6 gün boyunca temel basketbol eğitimi verildi. Öğrencilere eğitimlerde temel basketbol, istasyonlar, ball handling, toplu-topsuz koşular, pas ve şut çalışmaları, kabiliyet arttırıcı ve eğitsel oyunların tekniği anlatıldı. Çocuklar eğitimlerde bir yandan spor yaparken bir yandan da eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Enerjisa Üretim olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının tamamının geleceğin teminatı çocuklar için hayata geçirildiğini ifade etti.

Attıkları her adımda bu sorumlulukla hareket ettiklerini belirten Bayçöl, şunları kaydetti:



"Türkiye’nin dört bir yanında, bulunduğumuz her bölgede topluma ve çevreye katkı sağlamaya çalışıyoruz. 3 sene önce Güler Legacy ile Adana, Aydın ve Çanakkale'de başlattığımız basketbol kamplarına bu sene de Balıkesir ve Çanakkale'de devam ediyoruz. Yıl içerisinde Adana, Aydın ve Muğla şehirlerinde çocuklarımızı basketbolun duayen isimleriyle bir araya getireceğiz. Sporu ve basketbolu çocuklarımıza sevdirmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Geleneksel hale getirdiğimiz basketbol kamplarında bizimle yer alan Güler ailesine teşekkür ederiz."

Güler Legacy Kurucusu ve Eski Milli Basketbolcu Sinan Güler ise burada çocuklarla bir araya gelmenin oldukça heyecanlı olduğunu ifade etti.

Hafta başında Balıkesir'de bulunduklarını aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bugün Çanakkale'deyiz. Yaklaşık 200 çocuğumuza hem temel spor eğitimleri hem de temel basketbol eğitimleri verdiğimiz birkaç gün geçirdik. Bu da bizim için önemli değerlerden biri. Hem vizyonumuzun hem de değerlerimizin eşleştiği Enerjisa Üretim ile bir araya gelip sporun çok daha az ulaştığı bölgelerdeki sporculara ve öğrencilere basketbolun birleştirici gücünü gösterebileceğimiz anlar yarattık. Çocuklarla ayrıca tanışmak ve zaman geçirmek de çok güzel oldu."

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