AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak binaların inşaat alanını gezdi.



Turan, Cevatpaşa Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında inceleme yapıp yetkililerden bilgi aldı.



Toplam 509 konut, 25 iş yeri ve sosyal donatı alanlarıyla beraber bölgeye harika bir eser kazandırıldığını ifade eden Turan, şöyle konuştu:



"TOKİ tüm Türkiye’de büyük bir kampanya yaparak çalışmalarına başladı. Bu kampanyadan Çanakkalemiz de payını aldı ve 1290 konut inşaatına farklı ilçelerde başlıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz alanda da Cevatpaşa Mahallemizde 509 konut, 25 iş yeri ve sosyal donatı alanlarıyla beraber bölgemize harika bir eser kazandırıyoruz. İhalesi yapıldı, yer teslimi yapıldıktan sonra inşaat süreci başlayacak ve 600 günü aşmadan teslim edilecek. Piyasa şartlarında yaşanan süreçten dolayı gecikme olsa da hemen başlayıp teslim etmeyi istiyoruz."

TOKİ tarafından "İlk Evim Kampanyası" kapsamında Çanakkale’de yapılacak konutlarla ilgili bilgi veren Turan, şöyle devam etti:

"Çanakkale merkez ve ilçelerine yapılması planlanan 1290 konutun kura çekimini çarşamba günü yapacağız. İnşallah bu 1290 konutun inşaatını da 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Bu güzel eserlerle Çanakkalemize örnek yapılar kazandırmak istiyoruz. Tüm binalarımız modern mimariye uygun olarak yapılacak. Çanakkalemizin mimari yapısını bozmayacak ve çok katlı olmadan bir denge içinde yapılacak. Hemşerilerimize hayırlı olsun."

Bülent Turan'a ziyaretlerinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Esra Yüksel, il genel meclisi üyeleri ve yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.