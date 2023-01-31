Çanakkale'de Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, Osmanlı dönemine ait madalyalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri kentte tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, Osmanlı mecidi şems madalyası, Osmanlı mecidi yeni nişan madalyası, Osmanlı gümüş kılıçlı liyakat madalyası ve Osmanlı gümüş liyakat madalyası​​​​​​​ ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.