GÜNCELLEME - Çanakkale'de bir genç evinde silahla öldürüldü

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, evinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde A.D. tarafından tabancayla başına ateş edilen Mehmet Eren (26) ağır yaralandı.

Eve çağrılan sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan katil zanlısı A.D, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.