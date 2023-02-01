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Çanakkale'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri başladı

AA

Çanakkale'de "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri başladı

ÇANAKKALE (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Çanakkale il genelinde yapılacak 1290 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesine başlandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki kura çekimi programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin gösterimiyle başladı.

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, törende Çanakkale merkezde 370 konutun, il genelinde ise 1290 konutun hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söyledi.

Çanakkale'de toplam başvuru sayısının 18 bin 174 olduğunu ifade eden Çelik, kura çekiminin Çanakkale 3. Noteri denetiminde yapıldığını, sonuçların e-devlet üzerinden de açıklanacağını sözlerine ekledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu hamle ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesinde 250 bin insanımız ilk evlerine kavuşacaklar. Bu duygu çok güzel bir duygu. Çanakkale'de de 1290 hemşerimiz ilk evlerine kavuşmuş olacak. Yaklaşık 20 bin başvurumuz var. Kurada çıkmayacak vatandaşlarımız üzülmesinler. Bu proje bir defaya mahsus değil. Yıllara sari olarak devam edecek. İnşallah onlar da ev sahibi olacaklardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimleri devam etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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