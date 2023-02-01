Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,65 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Elma (sanayi tipi) Kg 3,65 HTS Ayva (sanayi tipi) Kg 2,05 HTS Arpa (yemlik) Kg 6,00 MTS Mısır (yemlik) Kg 5,40 MTS Sardalya Kg 16,21 MTS Uskumru Kg 34,34 MTS Hamsi Kg 23,90 MTS Kolyoz Kg 25,85 MTS Tütün (işlenmiş) Kg 55,83 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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