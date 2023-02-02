Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir kadını kürekle başına vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın, cezasında indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.



Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Hakkı E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Türkan D'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Hakkı E. ruhsatlı av tüfeğinin ve tabancasının bulunduğunu, Türkan D'yi öldürme niyetinin olmadığını, olsaydı tabanca ya da tüfeği yanına alabileceğini beyan etti.

Çiftlikte kamera olduğunu bildiğini dile getiren Hakkı E, şunları söyledi:

"Öldürmeyi düşünmüyordum, öldürme niyetim olsaydı Türkan D’yi kameraların olmadığı bir yerde öldürürdüm. Olay sırasında Eda ve Ela beni görüp engellemeye çalıştı. Ben yine de beni gördükleri ve bildikleri halde Abdullah D’nin yanına hastaneye gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Ne ifade verdiğimi bilmiyorum. Türkan, eşim ve bana küfredince kendimi kaybettim."

Hakkı E'nin eşi Güllü E. de maktul Türkan D. ile akraba olduklarını ve Biga’daki iki ayrı çiftlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkan D. ile haklarında kötü sözler söylediği için eskisi gibi konuşmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Olay gecesi eşimin Türkan D’nin evine gittiğini bilmiyordum. Kümeste çalışıyor diye biliyordum. Eve geldiğinde parmakları kanıyordu. Sorduğumda parmağını kümes kapısına sıkıştırdığını söyledi. Üzerindeki kıyafetleri makineye atıp duşa girdi. Telefon geldi. Sorduğumda eşim Türkan’ın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Eşim evden çıkarken Türkan’ın kendisine bıçakla saldırdığını söyledi, olayın ayrıntısını öğrenemeden evden ayrıldı. Sonra jandarma gelip beni karakola götürdü. Jandarma evde arama yaptı. Eşimin Türkan D’yi öldürdüğünü karakolda öğrendim."

Duruşmada bazı tanıklar ile taraf avukatlarının beyanları da alındı.



- Savcı mütalaasında sanığın cezasında indirim istemedi

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın "canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.



Mahkeme heyeti, beyanların alınması sonrası sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

Türkan D'nin ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, duruşma çıkışında gazetecilere, sanığın maktulü tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, "Zira sanık bu cinayeti işlerken gündüz gidip keşif yapmış. Akşam maktulün eşini takip etmiş, evde olmadığından emin olmuş. Daha sonra maktulün olduğu eve üzerinde bıçakla, hazırlıklı olarak gelerek Türkan D'yi katletmiştir. Bizler bugün ikinci duruşmada aynı beyanlarımızı tekrarladık." dedi.

- Olay

Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde, 27 Mayıs'ta, bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E. ile akrabası olduğu belirtilen Abdullah D'nin eşi Türkan D. arasında tartışma çıkmıştı.

Hakkı E'nin kürekle başına vurarak ağır yaraladığı öne sürülen Türkan D, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.



Yakalanan Hakkı E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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