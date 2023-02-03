Lapseki'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçeye dağlık bölgeleri olan Dumanlı, Kırcalar, Beyçayır, Kızıldam, Karamusalar köylerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi yetkilileri, yağışla alakalı sıkıntılı bir durum yaşanmaması için köy yollarını kontrol altında tutuyor.

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