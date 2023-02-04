İYİ Partili Ergun Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in tutuklanmasını değerlendirdi:

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yanında olduklarını söyledi.

Ergun, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Çetin'in dedikoduya bağlı olarak tutuklandığını iddia etti.

Soruşturma dosyasında somut delil bulunmadığını öne süren Ergun, "Biz İYİ Partililer olarak tıpkı Gökçeadalılar ve bütün Çanakkaleliler gibi seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin'in yanındayız. Kendisinin masum olduğundan şüphemiz yoktur. Bilinmelidir ki Gökçeadalıların siyasi iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız." diye konuştu.

Metin Ergun, "partilerinin, Meral Akşener'in başkanlığında Türk siyasi tarihinin en muazzam politik mücadelesini iktidar yürüyüşüne dönüştürmeyi başardığını" ifade ederek, "İYİ Parti, bedeli ne olursa olsun istibdada ve zulme karşı mücadelesini sürdürecek, Türk milletini hak etmiş olduğu hür ve adil günlere taşıma gayesiyle bir an bile usanmadan mücadele etmeye devam edecektir." görüşünü dile getirdi.

Toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.