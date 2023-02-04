Lapseki Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmail Sevim görevine yeniden seçildi.

Belediye Sosyal Tesislerinde tek listeyle gidilen seçimde, 47 delegenin 37'sinin oyunu alan Sevim güven tazeledi.

İsmail Sevim, seçimin ardından yaptığı konuşmada, odanın 3 bin 498 aktif üyesinin bulunduğunu söyledi.

Oda kayıtlarına göre ilçe merkezi ve köylerde 107 bin dekar arazide ekim ve dikim yapıldığını ifade eden Sevim, şöyle konuştu:

"Bunların yaklaşık 20 bin dekarı buğday, 15 bin dekarı yulaf, 12 bin dekarı arpa,19 bin dekar şeftali 4 bin dekar nektarın ve 4 dekar kirazdır. Bu ürünler yaklaşık 14 bin parseli kapsamakta ve her yıl 14 bin parselin ekişleri odamızca her yıl güncellenmekte, çiftçilerimizin ÇKS dosyaları hazırlanmaktadır. İlçemiz Çanakkale Boğazı ile Kaz Dağlarının birleştiği, dört mevsimin yaşandığı neredeyse tüm sebze ve meyvenin yetiştiği ülkemizin en güzel yerlerinden biridir. Biz de bu bilinç ile 2020 yılında başlattığımız Lapseki şeftalisini markalaşma projemizi çok kısa bir sürede tamamlayarak 2022 yılında patentini almayı başardık. Ziraat odamızın seçimine katılan başta delegelerimiz olmak üzere konuklarımıza çok teşekkür ediyorum."

Genel kurula, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ile vatandaşlar katıldı.

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