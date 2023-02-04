Çan Ziraat Odasının Olağan Genel Kurulu yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hasan Şahin görevine yeniden seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen seçimde, 73 delegenin 58'inin oyunu alan Şahin güven tazeledi.

Hasan Şahin, seçimin ardından yaptığı konuşmada, amaçlarının çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karışlamak, çiftçilik mesleğinin gelişmesini sağlamak, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak olduğunu söyledi.

Odalarının iktisadi işletmesini kurduktan sonra hizmet aracıyla buğday, arpa, yem bitki çeşitleri ve miktarlarını artırarak adrese teslim hizmetini sunduklarını dile getiren Şahin, "Odamız tohum, ilaç, fide ve fidan fiyatlarını çiftçilerimizin lehine makul bir fiyatla sattığından diğer özel bayiler arasında da fiyat belirleyici olmuştur." dedi.



Genel kurula, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, CHP Çan ilçe Başkanı İsmail Hakkı Sezgin, İYİ Parti Çan İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ile oda delegeleri katıldı.

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