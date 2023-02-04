12 Eylül'ün simgesi Zincirbozan'da vilayetler evi ve müze yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bazı siyasilerin 4 ay zorunlu ikamete tabi tutulduğu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Zincirbozan mevkisindeki eski askeri alana vilayetler evi ve müze yapılacağını bildirdi.

Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çardak beldesi sınırları içindeki Zincirbozan'ın Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı.

Bu bölgeye vilayetler evi ve müze yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Çardak beldesi sahilinde Zincirbozan adıyla bilinen birlik kendi yerine alındı ve orası boş bir hale geldi. İçişleri Bakanı'mız Sayın Süleyman Soylu talimatını verdi ve Vilayetler Birliği oraya Türkiye'ye örnek bir vilayetler evi yapacak. Tüm valilerimiz, kaymakamlarımız ve emeklilerimiz burada hem tatil yapacak hem de siyasi tarihimizde önemli bir yeri olan, acı bir hatırası bulunan Zincirbozan'a yakışır bir müzemiz olacak."

Vilayetler evinin temelinin kısa sürede atılacağını belirten Turan, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Askeri darbenin ardından Milli Güvenlik Konseyinin 31 Mayıs 1983 tarihli kararıyla aralarında Süleyman Demirel, Deniz Baykal ve Hüsamettin Cindoruk'un da olduğu siyasiler, Zincirbozan'daki deniz birliğinin bulunduğu askeri birlikte 4 ay zorunlu ikamete tabi tutulmuştu. Lapseki-Biga kara yolundan ayrılan bir yolla ulaşılan, Çardak beldesi yakınında deniz kıyısında etrafı tellerle çevrili Zincirbozan, askeri birliğin 2011 yılında taşınmasının ardından atıl kalmıştı.

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