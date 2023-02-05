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Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlemeler yapılıyor

AA

Şehitler Abidesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlemeler yapılıyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Hisarlık Tepe'de bulunan Şehitler Abidesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Abide alanında bulunan anıt, rölyef, kitabe, temsili mezarlık, Türk bahçesi, tören alanı başta olmak üzere tüm alanı kapsayan bütüncül bir proje hazırlandı. Bu kapsamda Abide'nin ve tarihi öneme sahip diğer yapıların silüetinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi ve Anıt Rölyef arasında yürüyüş yolu oluşturuldu. Bu yol ile Anıt Rölyef ve yaklaşık 42 metre yüksekliğinde Abide arasında yol bağlantısı sağlandı. "Kurtuluşa Giden Yol" temalı yol sayesinde mekan, ziyaretçiler tarafından daha net algılanabilecek.

Ayrıca, alana gelen ziyaretçilerin anma etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla alternatif yürüyüş rotaları, oturma alanları ve diğer dinlenme alanları hazırlandı.

Şehitler Abidesi'nde servi ağaçlarının bulunduğu alanda, helikopter pisti ve deniz tarafında, Şehitler Abidesi Camisi çevresinde ziyaretçiler için seyir terasları ve oturma alanları oluşturulacak, otopark düzenlemesi yapılacak.

Abidede bulunan tüm alanları ön plana çıkarmak amacıyla da bitkisel uygulama çalışması yapıldı. Uygulamalarda öncelikli olarak mevcut ağaçlar korunurken, yeni bitkisel tasarımlarda Çanakkale iklimine uyumlu, su isteği az olan, daima yeşil ağaç ve çalı türleri seçildi. Doku ve renk olarak Abide'yi vurgulayan çiçekli bitkilere de uygulama kapsamında yer verilecek.

- "Çanakkale'yi 18 Mart törenlerine çok farklı bir şekilde hazırlıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, her yıl 18 Mart yaklaştıkça heyecanlarının arttığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğu için bu sene alanda önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak çok heyecanlıyız, çok da gururluyuz ve mutluyuz. Çanakkale'yi 18 Mart törenlerine çok farklı bir şekilde hazırlıyoruz. Çanakkale'deki şehitlerimizi anmak, onların hatırası için dikilen Abide'mizin bulunduğu meydanı tekrar rehabilite ediyoruz, düzenliyoruz." dedi.

Kaşdemir, coğrafi koşullara ve iklime bağlı olarak alanda birtakım yıpranmalar meydana geldiğini, bu nedenle bölgeyi daha iyi hale dönüştürmek için adım attıklarını dile getirdi.

Bu alanın 18 Mart'ta ziyaretçilerini yenilenmiş haliyle karşılayacağını anlatan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Şu anda yapılan çalışmalar sonucunda her yıl milyonlarca insanın geldiği ve ziyaretlerini büyük bir huşu, tefekkür içinde yaptığı bu meydanda insanlarımız biraz daha Çanakkale ruhunu hissetmiş olacak. O büyük fedakarlığı, büyük mücadeleyi anlama imkanına sahip olacaklar. Yani burayı ziyaretçi sadece gezmeyecek, aynı zamanda burayı gezerken ziyaretini yaparken düşünecek; 'Cumhuriyet'imize nasıl kavuştuk? Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hangi büyük mücadelelerin sonunda buralardan büyük bir zafer çıkardılar? Mehmetçiğimiz hangi şartlarda Çanakkale'yi geçilmez yaptı ve Çanakkale'de başlayan bu kutlu yolculuk, Kurtuluş Savaşı'mızla beraber Cumhuriyet'imizle nasıl ulaştı?' Gelen ziyaretçi hem bunları düşünecek hem de şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyacak. Onları saygıyla anacak ve bugünkü nesiller olarak da o büyük ruhu, o Çanakkale ruhunu ciğerlere teneffüs etme imkanına sahip olacak."

- "Abidenin deniz silüeti, rölyefimiz ortaya çıkacak"

İsmail Kaşdemir, Tarihi Yarımada'nın daha önceki yıllardaki durumuna bakılacak olursa son 20 senede alana çok büyük yatırımın yapıldığını vurguladı.

Mehmetçiğin kahramanlıklarının unutulmaması için çalıştıklarına değinen Kaşdemir, "Bütün genç kardeşlerimiz, bütün çocuklarımız Abide'ye baktıklarında o büyük kahramanlığı, büyük Mehmetçiğin o büyük duruşunu, yüksek duruşunu, şehitlerimizi, gazilerimizi hatırlayacak. Seyit Onbaşı'yı, Cevat Paşa'yı, Esat Paşa'yı hatırlayacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlayacaklar. Yani kısacası burada ziyaret yapılırken daha duygusal olacaklar. Çanakkale ruhunu tabiri caizse iliklerine, kemiklerine kadar hissetmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Uzman peyzaj mimarı Özge Alay Uruk ise alanda 13 bin ağaç ve çalının, 60 bin de mevsimlik çiçeğin bulunduğunu belirtti.

Bunlara ilave olarak 60 bin çiçek soğanının dikiminin, tüm altyapı, elektrik, su, mekanik tesisat, yangın tesisatı gibi çalışmaların tamamlandığını aktaran Uruk, şunları kaydetti:

"Şu an toprak, tesviye ve bitki dikimi aşamasındayız. Burayı ziyaret edecekler artık bu alanı daha modern haliyle gezebilecekler. Daha öncesinde tarihsel mekanlar net algılanamıyordu. Şu anda Abide'nin deniz silüeti, rölyefimiz ortaya çıkacak. Atatürk Anıtı'mız ve diğer tarihsel mekanlarımız net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Bu sayede ziyaretçilerimiz mekanları daha net algılayabilecek ve şehitlerimizi daha iyi anabilecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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