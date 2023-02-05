Biga'da arıcılık semineri düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Bal Üreticileri Birliği tarafından arı zehiri, önemi ve çözüm yolları ile apiterapi ürünlerinin üretimi konulu seminer düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin konuşmacı olarak katıldı.

Baytekin, "Bu yıl sıkıntılı bir süreç ile karşı karşıya kalınacağını tahmin ediyoruz dolayısıyla kapalı sistem hayvancılığı öğreneceğiz, iş oraya gidiyor. Kışın uyanmayan bitki yazın büyümez. Baharda yeterli nektar vermez. Bütün çiçekli bitkiler çalılar hariç eğer sonbaharda uyanmamışsa kışa girinceye kadar dört parmak çimlenmemişse baharda çiçeği büyütür neslini sürdürecek kadar büyür. O yüzden biz yine çalıya meşeye gideceğiz." dedi.

Bölgemiz coğrafyasının propolisinin diğer coğrafyalara göre çok daha güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Baytekin şunları kaydetti:

"Arı propolisi toplarken genellikle bitkilerin genç tomurcuklarında bulunan maddeleri alıyor. Türkiye'nin her bölgesinden numune ürün aldık. Çan, Yenice, Biga havzasının propolisi çok zengin. Yaptığımız araştırmalar sonucunda tüketiciyi sorguluyoruz koronavirüs hastalığına bile yakalanmadıklarını söylüyorlar. Arıcılık yaparken balı üretiyoruz bunun yanı sıra poleni de yavaş yavaş üretmeye başladık. Balın dışında diğer ürünlerin de ekonomiye kazandırılması için çalışmalıyız." ​​​​​​​

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