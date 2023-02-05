Lapseki’de kar yağışı etkili oluyor

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ÇANAKKALE (AA) - Lapseki’de ilçe merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteorolojiden edinilen bilgiye kar yağışının bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Gece yarısından itibaren Lapseki’nin dağlık bölgelerinde kar yağışı başlamasıyla birlikte il özel idaresine ait iş makineleri köy yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.



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