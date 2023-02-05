Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri teyakkuzda

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde daha fazla hissediliyor.

İl genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış, Bayramiç, Ezine, Çan, Biga ve Yenice ilçelerinde etkili oluyor.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde ve yüksek kesimlerde zemin beyaz renkle kaplanırken İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de muhtemel aksaklıkları gidermek için teyakkuza geçti.

Çanakkale Belediyesinin duyurusunda "Kentimizi etkisi altına alan karlı ve soğuk hava koşulları nedeniyle kar ve buzlanma olayına karşı belediyemizce gerekli önlemler alınmış olup ekiplerimiz 7-24 teyakkuz halindedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sokakta zor durumda olduğunu düşündüğünüz vatandaşlarımız ve can dostlarımız için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı üzerine kentin doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şubesi ekipleri ise daha önceden sıkıntı yaşanan bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda çalışma başlattı.

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