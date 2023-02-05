Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim bir gün yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat Pazartesi günü il genelinde, hamile ve engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır."





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