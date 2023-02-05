Çanakkale'de okullar yarın tatil edildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilerin değerlendirildiği, buna göre olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasının beklendiğinden, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





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