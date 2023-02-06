Çanakkale Boğazı kar yağışı nedeniyle transit gemilere kapatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Yağışın azalmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.