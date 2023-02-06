Çanakkale ve Bilecik'te kar etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale il merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

Sabaha karşı etkisini artıran yağış ile birlikte il merkezi beyaza büründü.

Çan, Yenice, Biga, Bayramiç ve Çan ilçelerinde devam eden kar nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, çeşitli yetenekteki 40 araç ile yol kontrollerini sürdürüyor.

Kapalı köy yolu bulunmayan Çanakkale'de, yağışın etkisini artırdığı güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

- Bilecik'te de kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'te yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, merkezde de yoğun şekilde devam ediyor.

Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, yağış nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerliyor.

Hasarlı kazaların meydana geldiği kentte, belediye ve Karayolları ekipleri, tuzlama ve solüsyon çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.