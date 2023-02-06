Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir ve Kilitbahir-Çanakkale arasındaki seferler, kar yağışına bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, görüş mesafesinin artmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.





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