Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri yeniden başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yeniden başladı.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale-Kilitbahir ve Kilitbahir-Çanakkale arasındaki seferlerin, kar yağışına bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak iptal edildiği duyurulmuştu.

Kar yağışının ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından seferler yeniden başladı.

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