Bursa ve çevre illerinden çok sayıda ekip deprem bölgesine hareket etti

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'ten yola çıkan çok sayıda ekip, depremden etkilenen illerdeki çalışmalara katılacak.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 50 personel, 13 araç ve 3 arama kurtarma köpeği ile bölgeye gitti.

Bursa'daki sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumlarından toplam 538 personel, 92 araç ve 6 arama kurtarma köpeği de çalışmalarda görev almak üzere Kahramanmaraş'a yola çıktı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 52 kişilik UMKE ve Acil Sağlık ekipleri, 5 kar ambulansı, bir 4 sedyeli ambulans, mobil komuta aracı, acil müdahale aracı, 2 UMKE aracı, kamyon, minibüs, 4 sahra çadırı ve malzemesiyle deprem bölgesine gitti.

- Eskişehir ve Çanakkale

AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ile kentteki arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan 116 kişi, sabah saatlerinden itibaren 20 araçla Adana ve Kahramanmaraş'a hareket etti.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da çok sayıda araç ve malzemeyle birlikte 29 UMKE personeli Adıyaman'a sevk edildi.

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de 6 kişilik arama kurtarma ekibiyle tam donanımlı kurtarma aracını deprem bölgesine göndermek için hazırladı.

- Kütahya

Kütahya'dan ise AFAD koordinesinde İl Özel İdaresinden deprem bölgesine 52 araç ve iş makinesi ve 104 personelden oluşan arama kurtarma ekibi gönderildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden de 28 tonluk su tankeri, 17 iş makinesi, 2 teknik eleman, 21 operatör ve 20 şoför, 13 kişiden oluşan ORKUT timi Kahramanmaraş ile Malatya'ya gitmek için yola çıktı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği ise bölgeye 20 kişilik arama kurtarma ekibi sevk etti.

- Yalova ve Bilecik

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada ise Valilik koordinasyonunda Yalova Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK'lardan oluşan ilk etapta 2 kurtarma aracı, 1 medikal kurtarma aracı, 2 ambulans, 1 kamyon ve 1 minibüs eşliğinde 80 personel ve 39 tırdan oluşan yardım malzemelerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Altınova'dan da ilk olarak bir tır, bir iş makinesi ve acil kurtarma aracı ile 3 itfaiye personeli ve 2 operatör bölgeye uğurlandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden 2 UMKE arazi aracı, 1 UMKE lojistik aracı, 2 ambulans, bir 4 sedyeli ambulans ile AFAD'dan 13 kişi ve ANDA Derneğinden 22 kişilik ekip, destek amaçlı deprem bölgelerine sevk edildi.

Bozüyük Belediyesinden de 2 araç ve 7 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

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