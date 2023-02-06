Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ÇANAKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çanakkale'de kriz merkezi toplandı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan kriz merkezi, deprem bölgesindeki gelişmelerin takibini yaptı.

Valilik yönetiminde İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ve112 Acil Servis, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü piskososyal destek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hasar tespit ekipleri ile İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye yapılacak yardımlar, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

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