Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 74 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

"TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise lastik bot içindeki 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 74 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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