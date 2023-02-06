Tarihi Alan Başkanlığından deprem bölgesine ekipman ve teknik personel desteği

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Osmaniye'ye ekipman ve teknik personel desteği gönderildi.
Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, deprem bölgesine AFAD koordinasyonunda ekipman ve teknik personel desteği sağlandığı belirtildi.
Ekiplerin, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Osmaniye'ye doğru yola çıktıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AFAD koordinasyonunda Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak 1 kazıyıcı ve yükleyici loader, 1 mini ekskavatör, 1 kamyon, 7 İHA Termal görüntüleme cihazı ve ilk yardım eğitiminde uzman 17 personelimiz, deprem bölgesi olan Osmaniye ilimize doğru yola çıkmıştır."