Lapseki’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince, kar yağışının başlamasıyla yapılan çalışmalar sayesinde köy yollarının tamamı ulaşıma açık tutuldu.

Ekipler, ilçeye bağlı Şahinli köyü ise Umurbey beldesi yakınında denetimlerini sürdürüyor. Lapseki'de kapalı köy yolu bulunmadığı öğrenildi.

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