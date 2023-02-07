Çanakkale'de deprem yardımları GAMER'de toplanıyor

ÇANAKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çanakkale'de toplanan yardımlar, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) Afet Koordinasyon Merkezi deposunda tasniflenip gönderime hazır hale getiriliyor.

Depremin ardından Çanakkale Valiliği tarafından, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de yer aldığı binada Afet Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Hayırsever vatandaşlar ile yardım kuruluşları ve STK'lardan toplanan yardımlar buraya ulaştırılıp görevli ekiplerce tasniflenip deprem bölgesine gönderime hazır hale getiriliyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, koordinasyon merkezini ziyaret edip, devam eden yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tüm ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Vali Aktaş, "Çanakkale’de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile toplanan yardımlardan dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Hazırladığı yardım paketlerini teslim etmeye gelen Tugay Öztürk, hüzün dolu olduklarını söyledi.

Gelişmeleri televizyonlardan takip ettiklerini belirten Öztürk, "Ne söylesek boş. Pek bir şey konuşamayacağım. Biz de elimizden geldiği kadar maddi olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizde olan temiz kıyafetler, yiyeceklerden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah yardımcıları olsun, her zaman yanlarındayız." dedi.

Kentte esnaflık yapan Cem Tulgar ise, "Gecelerden beri uyuyamıyoruz. Biz burada sıcak evlerimizde yatıyoruz. Ben üşümekten utanıyorum. Depremzedeler orada üşüyorsa, biz burada daha çok üşüyoruz. Depremzedeler bedenen üşüdüğü için bizim de yüreğimiz üşüyor. Biz de deprem bölgesindeki vatanlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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