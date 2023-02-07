Lapseki’den deprem bölgesine iki kamyon yardım malzemesi gönderildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgeye iki kamyon insani yardım malzemesi gönderildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yaptığı açıklamada, belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Toplanan yardım malzemelerinin iki kamyona yüklendiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizin başı sağ olsun, büyük bir felaket yaşıyoruz. Ben öncelikle yaşanan depremde hakkın rahmetine kavuşanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Binaların altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızda bir an öce kurtarılmaları için dua ediyorum. Çok büyük bir bölge kolay değil ama şunu görüyorum ki tüm Türkiye’nin her yerinde insanlarımız elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çabalıyorlar. Biz de Lapseki Belediyesi olarak bölgeye bir ekip gönderdik. Yardım malzemelerimizi de yola çıkarıyoruz. Çağrımıza kulak vererek yardıma koşan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

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