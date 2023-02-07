Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 5,98 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (beyaz) Kg 5,85 MTS Buğday (kırmızı) Kg 5,98 MTS Susam (ham) Kg 30,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 64,09 MTS Patates Kg 4,07 MTS Kuru soğan Kg 4,02 MTS Zeytin Kg 30,00 MTS Kabuklu ceviz Kg 55,00 MTS Yumurta Adet 2,17 MTS İnek sütü Litre 11,94 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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