Tarihi Alan Başkanlığından deprem bölgesine ikinci destek ekibi gönderildi

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ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'ya ikinci destek ekibi gönderildi.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, deprem bölgesine AFAD koordinasyonunda ekipman, gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile teknik personel desteği sağlandığı belirtildi.

Ekiplerin, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Malatya'ya doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere alet ve ekipmanlar ile depremzedeler için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin de yer aldığı araçlar Anadolu Hamidiye Tabyası'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.









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