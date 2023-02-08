Çanakkale Belediyesinden deprem bölgesine 4 kamyon yardım malzemesi gönderildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye 4 kamyon ile bir kamyonet yardım malzemesi gönderildi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde yaptığı açıklamada, depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kamyonlarını uğurlamak üzere toplandıklarını söyledi.

Çanakkale halkının yapmış olduğu bağışları içeren, giyim ve yiyecek malzemelerinden oluşan paketleri bölgeye göndereceklerini ifade eden Gökhan, şunları kaydetti:

"Kent halkı tarafından yoğun olarak bir bağış aldık. Bağışların tasniflendirmesini de Çanakkaleli gönüllüler üstlendi. Ben bağış yapanlara öncelikle teşekkür ediyorum. Bağış kampanyamız sürüyor, yine hayırseverlerden, vatandaşlarımızdan bağış bekliyoruz. Yeniden bölgeye kamyonlara yüklediğimiz malzemelerin sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Yollar biraz riskli. O nedenle konvoy halinde çıkarıyoruz ekipleri. Daha önceden de itfaiye ekibimiz, arama kurtarma ekibimiz ve teknik ekibimiz bölgeye gitmişti. Yollarda bozulmalar olduğunu bize aktardılar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde malzemelerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşır."

Açıklamanın ardından 4 kamyon ve bir kamyonet dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine uğurlandı.

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