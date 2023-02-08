Çanakkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yasa dışı bahisteki para nakline aracılık ettikleri ve sahte kredi kartı ürettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmek", "resmi belgede sahtecilik", "sahte banka veya kredi kartı üretmek" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Bu adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu, 2 bin 190 sim kart, 3 bilgisayar, 92 banka kartı, sahte kimlik baskısında kullanılan makine, 31 kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte kimlik basmak üzere hazırlanmış 67 plastik kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar İ.K, C.K. ve M.K, emniyet müdürlüğüne götürüldü.