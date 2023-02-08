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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de 56 bin 940 makaron ele geçirildi

AA

Çanakkale'de 56 bin 940 makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 56 bin 940 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 29 bin 740'ı doldurulmuş 59 bin 940 makaron ile 90 kilogram kıyılmış tütün, 1415 bandrol, 6 paket kaçak nargile kömürü, 161 paket sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.S.K. ve Ö.İ. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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