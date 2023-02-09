Gökçeada Belediye Başkan Vekilliğine Ercan İpek seçildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan, tutuklu Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı.

Gökçeada Belediye Meclisi toplantısında başkan vekilliği için İYİ Partiden meclis üyesi Ercan İpek tek aday olarak gösterildi.

İpek, 9 üyeli Belediye Meclisinde yapılan seçimin dördüncü turunda oylama katılan 7 üyeden 5'inin oyunu alarak Gökçeada Belediye Başkan Vekili oldu.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, belediye meclisi üyelerine teşekkür eden İpek, Türkiye'nin 10 ilini etkileyen bir deprem felaketi yaşadığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilediğinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Nurhan Atalay da Kahramanmaraş merkezli depremlerin acını Gökçeada'dan yaşadıklarını ifade ederek, ellerinden gelen tüm yardımı ulaştırma çabasında olduklarını kaydetti.

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