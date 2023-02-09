Çanakkale'de deprem bölgesi için tekstil ürünleri üretiyorlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan, Çan Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tekstil atölyesinde üretime başladı.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlara destek olmak için hazırlık yapan kooperatif üyeleri Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitmenlerle buradaki makinaların başına geçti.

Burada tekstil ürünlerinin üretimine başlayan üyeler, çocuklara polar boyunluklardan pijama takımlarına kadar çok sayıda çeşitte üretim yapmaya başladı.

Çan Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Derya Uçar, "Bize yapılan kumaş yardımlarıyla ilk günü çocuklarımıza polar boyunluk, pijama takımları, elimizde daha önceden dikmiş olduğumuz atletlerimiz vardı atletlerimizi, bez sırt çantalarımızı, bez torbalarımızı, 5 koli yaparak kaymakamlığımıza teslim ettik." dedi.​​​​​​​

Çalışmaların ikinci günü Halk Eğitim Merkezine atölyelerini teslim ettiklerini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Burada Halk Eğitim Merkezi hocaları çalışmaya devam etti. Üçüncü günümüzde de halkımızın desteği ile aldığımız polar kumaşlardan çocuklarımız için polar battaniyeler, büyükler için şallarımız ve yine çocuklarımız için pijama takımları çalışmaya başladık. Arkadaşlarımız şu an dikiyorlar bunları. Bir nebze bizim de oradaki arkadaşlarımıza, depremden çıkan insanlara yardımımız oluyorsa ne mutlu bize."

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