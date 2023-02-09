Çanakkale Ticaret Borsası

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,27 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (yemlik) Kg 6,27 MTS Çeltik Kg 17,95 MTS Buğday (kırmızı) Kg 6,49 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 64,00 MTS Kuru soğan Kg 3,16 MTS Patates Kg 3,00 MTS Sarımsak Kg 45,00 MTS Mantar (kuzugöbeği) Kg 24,07 MTS İnek sütü Litre 9,95 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.