Çanakkale'de traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, seyir halindeki bir traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi.

Gülpınar köyünden Çamkalabak köyü istikametine giden Ayhan Ayanoğlu idaresindeki 17 PJ 233 plakalı traktörde bulunan Şadiye Ayanoğlu (35), henüz belirlenemeyen nedenle araçtan düştü.

Olay yerinde ölen kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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