Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Ayvacık'ın Sazlı köyünde yaşayan 48 yaşındaki Cengiz Meriç'in dün sabah avlanmak için evden ormanlık araziye çıktı.

Yakınlarının bir süre kendisinden haber alamadığı Meriç, gece saatlerinde kardeşi Cesur Meriç tarafından Sazlı köyünde arazide ölü bulundu.

Bölgede yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Meriç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.