Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri Çanakkale'de defnedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri Çanakkale'de defnedildi

AA

Depremde hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri Çanakkale'de defnedildi

ÇANAKKALE (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri, Çanakkale merkez, Bayramiç ve Eceabat ilçelerinde toprağa verildi.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Mercan (31), eşi Nilhan (31) ve 3 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Ali ile Duru Mercan için Bayramiç'in Evciler köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Bayramiç Jandarma Garnizon Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya, Belediye Başkan Vekili Ahmet Karadeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Mercan ve ailesinin cenazeleri, Evciler Köyü Camisi önünde yapılan askeri tören ve kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

- Baba ve 3 yaşındaki kızı Eceabat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta çöken binada hayatını kaybeden Murat Cesur ve 3 yaşındaki kızı Lina için de Eceabat ilçesinde tören yapıldı.

Eceabat Merkez Camisi'ndeki törene, Cesur'un yakınları ve mesai arkadaşları ile Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Murat Cesur'un eşi Zeynep Cesur, enkazın altından yaralı kurtarılmıştı.

- Anne ve oğlu için Çanakkale'de tören yapıldı

Hatay'da hayatını kaybeden ve İstanbul'da dün askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ'ün eşi Elifnur ve oğlu Ömür Ata Öğ için ise Çanakkale'de cenaze töreni düzenlendi.

Dumlupınar Camisi'ndeki törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Elifnur ve Ömür Ata Öğ'ün cenazeleri, Çanakkale Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da enkazda kalan astsubay ve ailesi, Çanakkale'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Hatay'da enkazda kalan astsubay ve ailesi, ...
"Asrın felaketi"nde Hatay'da yaşamını yitiren Büşra öğretmen ile annesinin cenazeleri Çanakkale'de defnedildi
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"nde Hatay'da yaşamını yitiren Büşra ...
Astsubay, eşi ve ikiz çocukları, Hatay'da enkazda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Astsubay, eşi ve ikiz çocukları, Hatay'da enkazda ...
Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu
Çanakkale'de traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale'de traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Çanakkaleli esnaf, deprem bölgesine destek olmak için yola çıktı
YEREL HABERLER Çanakkaleli esnaf, deprem bölgesine destek olmak için ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de deprem bölgesi için tekstil ürünleri üretiyorlar
YEREL HABERLER Çanakkale'de deprem bölgesi için tekstil ürünleri ...
(Görüntülü)GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERCAN İPEK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERCAN İPEK ...
Başkanın tutuklandığı Gökçeada Belediyesi'nde vekil Ercan İpek oldu
YEREL HABERLER Başkanın tutuklandığı Gökçeada Belediyesi'nde vekil ...
Gökçeada Belediye Başkan Vekilliğine Ercan İpek seçildi
YEREL HABERLER Gökçeada Belediye Başkan Vekilliğine Ercan İpek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.