Çanakkale'de 6 düzensiz göçmenin ölümüyle ilgili 2 tutuklu sanığa istenen cezalar belli oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 Eylül 2022'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan grubun bulunduğu teknenin batması sonucu Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 6 düzensiz göçmenin ölümüyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, kaçışı organize eden tutuklu sanıklar Cengizhan A. (30) ve Burçer Y. (31) ile tutuksuz sanıklar İsmail E. (51) ve tekneyi kullanan düzensiz göçmen Afganistan uyruklu Helal A.S. (24) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen iddianamede, Cengizhan A. ve Burçer Y'nin "çocuğu kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı yapma" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, ikişer kez de müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen Burçer Y, "Andre" adlı tekneyi eylül ayında Cengizhan A'dan satın aldığını belirtti.

Teknenin anahtarının 23-24 Eylül'de Cengizhan A'da bulunduğunu öne süren Burçer Y, şu ifadeleri kullandı:

"Teknenin göçmen kaçakçılığında kullanıldığını gözaltına alındığımda öğrendim. Daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan bir kez ifade vermiştim. O da 3 yıl önceydi. Dava halen devam ediyor diye biliyorum. Cengizhan A'nın göçmen kaçakçılığından davasının olup olmadığını da bilmiyorum. Tekneyi aldığımızda karbüratör ve trim arızası vardı. Tekne fiber tekneydi. Krem ve kırmızı çizgilidir. Tekneyi en son Kumbağlar Limanı'na bırakmıştım. Teknemin orada olduğunu biliyorum. 23-24 Eylül tarihlerinde Cengizhan A'nın da aralarında bulunduğu birinin ismini bilmediğim 4 kişiyle Akliman tarafında kiralık bir evde yan yanaydık. Biz birkaç kez bu evde bir araya geldik. Olay günü de bu evde bir aradaydık. Mangal yaktık, yedik içtik."

Cengizhan A. ise 23-24 Eylül'de Ayvacık'a gelmediğini, o tarihlerde Çanakkale'deki evinde olduğunu iddia etti.

Burçer Y'yi o tarihten bir ay öncesine kadar tanıdığını aktaran Cengizhan A, "En son Ayvacık ilçesine 25 Eylül'de geldim. Ailece Çanakkale'den çıkıp, Deprem Evleri'ndeki çocukluk arkadaşımın evine geldik. Bir gün kaldık. Pazartesi sabah erkenden de çıktık. Ayvacık'ta 6 göçmenin boğulma olayını da pazar günü haberlerden öğrendim. Hatta pazarı pazartesiye bağlayan gece de arazide 8 kişilik göçmen grubunu gördüm, bu hususta da jandarmaya ihbarda bulundum." savunmasını yaptı.

- "Yunan sahil güvenliğini görünce geri döndük"

İddianamedeki ifadesinde, batan teknede kendisi gibi yurt dışına gitmeye çalışan dışında halası ve kuzeninin de olduğunu ileri süren Helal A.S, denize açılmalarından sonra yaklaşık 15 dakika kadar tekneyi Burçer Y'nin kullandığı iddiasında bulundu.

Burçer Y'nin tekneyi kendisinin kullanmasını istediğini aktaran Helal A.S, şöyle devam etti:

"Tekne kullanmayı bilmediğimi söyledim. Bana bağırıp, 'İster kullan ister kullanma, boğulur gidersiniz' diye karşılık verdi. Bir süre sonra başka bir tekne yanımıza geldi. Sadece üst rengini kırmızı olarak hatırlıyorum. Burçer Y. yanında bulunan kişiyle, bizim tekneye göre daha hızlı olan bu tekneye geçti. Onların diğer tekneye geçmesinin ardından mecburen tekneyi kullanmaya çalıştım. Beceremediğim için tekne alabora oluyordu. Tekneyi düz olarak kullanmayı başaramadım. Tekne kendi etrafında dönmeye başladı. Daha sonra Çanakkale'den komşum olan S.M.H, 15 dakika kadar tekneyi kullandı. Çocuğu ağlayınca 'Gel sen bu şekilde tut, ben de sana yardım edeceğim' dedi. Mecbur kalıp teknenin dümeni bir süre tuttum. Denizde batmayan sopa şeklinde bir şey vardı. Onu geçtikten sonra Türk kara sularından çıktığımız anladım."

Helal A.S, Yunan kara sularına yaklaştıklarını, bu ülkenin sahil güvenlik ekibini görünce geri döndükten 5 dakika sonra teknenin su almaya başladığını ve motorun durduğunu aktardı.

Halasını ve kuzenini teknede su bulunmayan bir alana taşıdığı bilgisini veren Helal A.S, şunları kaydetti:

"4 yaşındaki kuzenim de kucağımdaydı. Birdenbire teknemiz suya battı. Hepimiz suyun üstünde kaldık. Herkes kendi canının derdine düştü. Çocuk kucağımdayken halam da benim kıyafetimden tutmuştu. İkisini taşıyamıyordum. Gözümün önünde halam boğuldu. Kuzenimi şişme lastiğe ulaştırdım. Şişme lastik başka bir ailenindi. O ailenin yanına yüzüp yardım istedim. Herkes birbirine yardım ediyordu. Sonra eşi ve çocuklarını kaybeden kadının ailesini gördüm. Onlar boğulurken yakınlarında değildim. O aileden geride sadece kadın ve bir erkek çocuk kaldı. Kadında bir şişme lastik vardı. Kadın onu yanlış yerleştirmişti. O nedenle boğulacağını düşünüp yanına gittim. Kemerinden yakalayıp lastiği yukarı doğru çıkardım. Çünkü lastiği yanlış takmıştı. Elleri lastiğin içinde aşağıya doğru duruyordu. Lastiği çıkartıp tekrar doğru şekilde kadına taktım. Üçümüz boğulacaktık. Kadının çocuğunu, ekipler gelip bizi kurtarana kadar sağ tutmayı başardım ancak sonradan hastanede öldüğünü duydum. Bu olayın mağduruyum ve zarar gördüm. Yakın akrabalarımı kaybettim. Sadece yurt dışına kaçmaya çalışan göçmen mağduruyum."

Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Ayvacık'ın Babakale köyü açıklarında, 24 Eylül 2022'de bir fiber teknenin battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulma tehlikesi geçiren 15 düzensiz göçmeni kurtarmıştı. Ekipler 4'ü çocuk 6 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burçer Y, İsmail E. ve Cengizhan A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Helal A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İsmail E. de daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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