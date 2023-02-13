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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'den depremzedelere yardımlar sürüyor

AA

Çanakkale'den depremzedelere yardımlar sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Çanakkale'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

İçdaş Biga Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri hafta sonu okulun atölyesinde depremden etkilenen illere gönderilmek üzere soba imal etti.

Kaymakam Erdinç Dolu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen İçdaş Biga Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine giderek üretilen sobaları yerinde inceledi.

Okul Müdürü Hayri Ulutaş, Metal Bölümü öğretmenleri ile hafta sonu gece gündüz çalışarak sobaları ürettiklerini çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Erdinç Dolu ise emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Gelibolu Kaymakamlığı ve Gelibolu Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki tüm kurumlar başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösterdi.

Gelibolu'nun Evreşe beldesi belediye başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak da 18 kişilik ekip ile bölgeye giderek hem doktorluk yaptı hem de depremzedelere yemek pişirdi.

Belde halkı ve belediye çalışanlarının yardımları ile toplanan ilaç, erzak, kilim, battaniye, çeşitli giyim eşyalarını Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzedeler için getiren Başkan Soyuak, bölge halkıyla yakından ilgilendi.

Burada hem depremzedeler, hem de yardıma gelenler için hem çorba ve yemek pişirme işlemlerine yardım eden Ali Kamil Soyuak, sonrada sağlık çadırında hasta ve ufak yaralanmaları tedaviye başladı.

Başkan Soyuak, "Hem depremzedelere, hem de burada can kurtarmaya gelen insanlarımıza aş veriyoruz. Ben aynı zamanda doktor olduğum içinde bir sağlık çadırı kurduk ve ben aynı zamanda burada rahatsızlaşan, ve yaralanan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti de veriyorum. Allah hem buradaki depremzedelerin, hem de çalışanların yardımcıları olsun." dedi.

Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyünde Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu dikiş nakış kursuna katılan kursiyerler parça kumaşlardan depremzede çocuklar için gece gündüz giysi dikimine başladı.

Kursun usta öğreticilerinden Ayşe Babacan gazetecilere, depremzede çocuklara gönderilmek üzere kursiyerlerle birlikte parça kumaşlardan giysiler üretmeye başladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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