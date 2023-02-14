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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇOMÜ mensubu 900 personel deprem bölgesinde görev yapıyor

AA

ÇOMÜ mensubu 900 personel deprem bölgesinde görev yapıyor

ÇANAKKALE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgede, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) mezunu 900 personel görev yapıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü açan ÇOMÜ mensupları asrın felaketinin yaşandığı kentlerde zamana karşı yarış sürdürüyor.

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulan (AYAY) ilk mezunlarını 2009 yılında verdi.

2022 yılında verilen mezunlarla birlikte 1300’e yakın ÇOMÜ AYAY mezunu öğrenci bulunuyor. Türkiye genelinde AYAY Bölümü mezunlarının yarısına yakını ÇOMÜ’den mezun olmuş durumda.

ÇOMÜ’den mezun olan AYAY Bölümü öğrencileri ARFF, itfaiye, AFAD, 112 ve UMKE ATT-Paramedik üst öğrenimi olarak, ayrıca da Kızılay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremde aktif olarak 900’e yakın ÇOMÜ AYAY Bölümü mezunu ve öğrencisi görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Fakültesi AYAY Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan Akyön ise şöyle konuştu:

“Bölümümüz öğretim üyeleri ve görevlileri olarak Kızılay, AKUT ve AFAD yardım faaliyetlerinde koordinasyona aktif destek vermekteyiz. Sıcak alandaki AYAY öğrencileriyle anlık iletişim halinde istihbarat, ihtiyaç ve taleplerine yardımcı olmaya çalışmaktayız. Bir öğretim görevlimiz ve 4 aktif AYAY öğrencisi AFAD gönüllü koordinasyonunda arama kurtarma faaliyetine katıldı. Orada ikamet eden ve afet bölgesinde bulunan çok sayıda öğrencimizde aktif sahada mücadele ediyor. Diğer üniversitelerin AYAY bölümlerinde çok sayıda ÇOMÜ-AYAY mezunu öğretim görevlileri görev almaktadır. Bu öğretim elemanları sahada öğrencileriyle çalışmalara devam etmektedir."

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