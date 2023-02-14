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Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 19,45 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Pirinç (luna)Kg19,45HTS
Pirinç (Osmancık)Kg23,37HTS
Pirinç (baldo)Kg24,75HTS
Pirinç (orta tane)Kg32,00HTS
Pirinç (kırık)Kg2,02HTS
Buğday (aşurelik)Kg13,93HTS
Mercimek (yeşil)Kg31,50HTS
NohutKg38,00HTS
BarbunyaKg49,00HTS
Ayçiçeği (yağlık)Kg11,10MTS
Zeytinyağı (ham)Kg63,66MTS
Zeytinyağı (sızma)Kg71,98MTS
Zeytinyağı (yemeklik)Kg72,06MTS
Buğday (yemlik)Kg6,63MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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