Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 19,45 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 19,45 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 23,37 HTS Pirinç (baldo) Kg 24,75 HTS Pirinç (orta tane) Kg 32,00 HTS Pirinç (kırık) Kg 2,02 HTS Buğday (aşurelik) Kg 13,93 HTS Mercimek (yeşil) Kg 31,50 HTS Nohut Kg 38,00 HTS Barbunya Kg 49,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,10 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 63,66 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 71,98 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 72,06 MTS Buğday (yemlik) Kg 6,63 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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