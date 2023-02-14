Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 19,45 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|19,45
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|23,37
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|24,75
|HTS
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|32,00
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,02
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,93
|HTS
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|31,50
|HTS
|Nohut
|Kg
|38,00
|HTS
|Barbunya
|Kg
|49,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,10
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|63,66
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|71,98
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|72,06
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,63
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış